Mersin'de seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Belen Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Bahçevan yönetimindeki 33 NDS 58 plakalı minibüs motor kısmından alev aldı.
Araçta yangın çıktığını fark eden sürücü Bahçevan, park ettiği minibüsten işçilerin inmesini sağladı.
Kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen Mersin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir araçla götürüldü.
Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.