Son Dakika Haberleri: Mersin'de seyir halindeki otobüste yangın
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de seyir halindeki otobüste yangın

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.

Mersin'de seyir halindeki otobüste yangın, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, içindeki 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi.
Yolcuların tahliyesinin ardından alevler aracı tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti.
Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı.
Bu arada, yaralananın olmadığı olay nedeniyle otoyolda trafikte aksamalar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü
Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 02:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de seyir halindeki otobüste yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]