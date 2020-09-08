Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.
B.G. idaresindeki 55 HK 478 plakalı otomobil, Büyükeceli Mahallesi Boğsak Tüneli çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü otomobili yol kenarına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobilde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 23:11 - Kaynak: AA
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