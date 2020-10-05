Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Badegül Lalek'in kullandığı 33 DHB 35 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Berdan Viyadüğü'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:07 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Otomobil otoyolda alev alev yandı - Son Dakika