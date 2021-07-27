Mersin'de seyir halindeki tırda yangın çıktı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İ.D. yönetimindeki 76 DA 651 plakalı tırın dorsesinde Adana- Aksaray kara yolu Taşobası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Kaynak: AA
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