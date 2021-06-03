Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bahadır K. idaresindeki 33 E 6557 plakalı otomobilin motor bölümünde, Adana- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücüsünün güvenlik şeridine çektiği otomobili saran alevlere olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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