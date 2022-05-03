Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

03.05.2022 15:27
Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Musa Er yönetimindeki 01 DMC 66 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken bagaj bölümünden alev aldı.

Sürücü Er, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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