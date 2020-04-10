Mersin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Mersin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ahmet Koç idaresindeki 33 NSK 24 plakalı otomobilde, Takbaş Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilinden inerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Araç yangında kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:12 Kaynak: AA
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