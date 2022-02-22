Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar meydana geldi.
Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 plakalı tırın lastiği, Mahmutağa Mahallesi D-400 kara yolu Çilek mevkisinde patladı.
Patlamanın ardından tırda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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