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Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

22.02.2022 13:36
Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar meydana geldi.

Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 plakalı tırın lastiği, Mahmutağa Mahallesi D-400 kara yolu Çilek mevkisinde patladı.

Patlamanın ardından tırda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tırda hasar oluştu.

Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu
Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

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Tarsus, Mersin, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu - Son Dakika
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