Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı

30.05.2022 19:01

Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı Mersin'de, bilişim sistemlerini kullanarak suç işledikleri iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN - Mersin'de, bilişim sistemlerini kullanarak suç işledikleri iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 SKM Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, müstehcenlik suçlarına karıştığı tespit edilen 10 şüpheli şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabah merkez 4 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, S.A., Z.A., B.M., C.K., H.S. ve M.O.'yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 2 laptopa el konuldu.

Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı
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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de siber operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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