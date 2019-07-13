Son Dakika Haberleri: Mersin'de sıcak hava bunaltı, plajlar doldu taştı
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Mersin'de sıcak hava bunaltı, plajlar doldu taştı

4 saat önce

MERSİN'de sıcak hava nemle birleşince tatilciler ile kent sakinleri soluğu plajlarda aldı.

Mersin'de sıcak hava bunaltı, plajlar doldu taştı, System.String[]
MERSİN'de sıcak hava nemle birleşince tatilciler ile kent sakinleri soluğu plajlarda aldı. Bunaltıcı hava nedeniyle şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plajlar ve otel havuzları dolup taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre öğle saatlerinde yüzde 73 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken sahiller serinlemeye çalışanlarla doldu. Plajlarda, renkli görüntüler oluşurken sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimileri de kıyafetleriyle denize girdi. Çocuklar ise anne ve babalarıyla beraber kumsalda kumdan kale yaptı.
Otellerin havuzlarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Mekanlarda, tatilcilere çeşitli seçenekler sunuluyor. Özellikle gençlerin keyifli dakikalar geçirdiği tatilciler, DJ Musty'in çaldığı şarkılara dans ederek eşlik ettiler. Eğlenceyi doruklarına kadar yaşayanlardan bazıları ilginç kıyafetleriyle dikkatleri çekti.


- Mersin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
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