Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklıklarının da artmasıyla günübirlik yat turlarına olan ilgi arttı.
Silifke Taşucu Limanında bağlı tur tekneleri, Akdeniz'in farklı koylarında hem denize girmek hem de eğlenmek isteyenlere hizmet veriyor.
Taşucu Limanından her gün 10.00'da hareket eden tur tekneleri, yerli ve yabancı turistleri günde ortalama 8 saat gezdirerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor - Son Dakika