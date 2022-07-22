Taşucu Limanından her gün 10.00'da hareket eden tur tekneleri, yerli ve yabancı turistleri günde ortalama 8 saat gezdirerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Silifke Taşucu Limanında bağlı tur tekneleri, Akdeniz 'in farklı koylarında hem denize girmek hem de eğlenmek isteyenlere hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Akdeniz, Taşucu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor - Son Dakika

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