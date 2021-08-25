Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı - Son Dakika

Bazı vatandaşlar dai plaj yakınındaki gölgelik alanlardaki masalara oturarak serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar, Mezitli ilçesinde engelli bireylere yönelik rampanın da bulunduğu Soli Pompeipolis Parkı içerisinde oluşturulan plajda denize girdi, güneşlendi.

Doğu Akdeniz 'in önemli turizm merkezlerinden Mersin 'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

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