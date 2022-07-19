Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıcaktan etkilenen ve bir okul bahçesine gelen kargaya görevliler ekmek ve su verdi.
Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu bahçesinde sıcaktan etkilenen kargayı gören okul görevlileri, hayvan için bir kap su ve ıslanmış ekmek hazırladı.
Hazırlanan ekmeği yiyip suyu içen karga daha sonra okul içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin yanına gitti.
Okul müdürü Mehmet Taş da bir süre kargayla ilgilendi.
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