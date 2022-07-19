Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu bahçesinde sıcaktan etkilenen kargayı gören okul görevlileri, hayvan için bir kap su ve ıslanmış ekmek hazırladı.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde sıcaktan etkilenen ve bir okul bahçesine gelen kargaya görevliler ekmek ve su verdi.

Kaynak: AA

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