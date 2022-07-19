Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi - Son Dakika
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Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi

19.07.2022 17:12
Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıcaktan etkilenen ve bir okul bahçesine gelen kargaya görevliler ekmek ve su verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıcaktan etkilenen ve bir okul bahçesine gelen kargaya görevliler ekmek ve su verdi.

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu bahçesinde sıcaktan etkilenen kargayı gören okul görevlileri, hayvan için bir kap su ve ıslanmış ekmek hazırladı.

Hazırlanan ekmeği yiyip suyu içen karga daha sonra okul içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin yanına gitti.

Okul müdürü Mehmet Taş da bir süre kargayla ilgilendi.

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Kaynak: AA

Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de sıcaktan etkilenen kargaya ekmek ve su verildi - Son Dakika
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