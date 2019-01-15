Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

35 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, ağaçları devirdi.

Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, ağaçları devirdi.

Fırtına, Anamur ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezindeki bazı ağaçlar devrildi, bazı işyerlerinin ise tabelaları zarar gördü. Anamur ve çevresinde yağışlar aralıklarla olarak devam ederken, belediye görevlileri yağış, fırtına, hortum ve sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

Anamur, Mersin, Güncel
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