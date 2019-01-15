Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

15 dakika önce

Mersin'de şiddetli fırtına ağaçları devirdiMersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçları devirdi.

Mersin'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçları devirdi. Akdeniz'de etkili olan fırtına Anamur ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezindeki bazı ağaçlar şiddetli fırtına sebebiyle devirli, bazı işyerlerinin ise tabelaları zarar gördü. Anamur ve çevresinde yağışlar aralıklarlı olarak devam ederken, belediye görevlileri yağış, fırtına, hortum ve sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:18 Kaynak: DHA

Akdeniz, Anamur, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:33:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]