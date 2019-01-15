Mersin'de Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi
15 dakika önce
Mersin'de şiddetli fırtına ağaçları devirdiMersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçları devirdi.
Mersin
'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Mersin'in Anamur
ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçları devirdi. Akdeniz
'de etkili olan fırtına Anamur ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezindeki bazı ağaçlar şiddetli fırtına sebebiyle devirli, bazı işyerlerinin ise tabelaları zarar gördü. Anamur ve çevresinde yağışlar aralıklarlı olarak devam ederken, belediye görevlileri yağış, fırtına, hortum ve sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:18 Kaynak: DHA
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