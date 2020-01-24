Mersin'de şiddetli fırtınada kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de şiddetli fırtınada kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de şiddetli fırtınada kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Mersin'de şiddetli fırtınada kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Murat Karataş'ın kullandığı 33 ABE 442 plakalı kamyonet, şiddetli fırtınada direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, sürücünün yanında bulunan oğlu Yasin Karataş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba Murat Karataş ise yaralandı.


Kaza yerine gelen ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Yasin Karataş'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin arından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Karataş, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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