Mersin'de Şiddetli Fırtınadan Tekne Battı
21 dakika önce
Mersin'de şiddetli fırtınadan tekne battıMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çapadan kurtulup mendireğe çarpa tekne battı.
Mersin
'de şiddetli fırtınadan tekne battı
MERSİN - Mersin'in Silifke
ilçesinde çapadan kurtulup mendireğe çarpa tekne battı.
Olay, öğle saatlerinde Silifke ilçesi Narlıkuyu
koyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de yaşanan fırtınadan dolayı çapadan kurtularak Karayolları Genel Müdürlüğü
'ne ait mendireğe çarpan tekne battı. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, başka bir tekne tarafından Narlıkuyu'da bulunan barınağa çekildi.
Teknenin daha sonra vinç yardımıyla denizden çıkarılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:49 Kaynak: İHA
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