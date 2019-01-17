Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Fırtınadan Tekne Battı

Mersin'de Şiddetli Fırtınadan Tekne Battı

21 dakika önce

Mersin'de şiddetli fırtınadan tekne battıMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çapadan kurtulup mendireğe çarpa tekne battı.

Mersin'de şiddetli fırtınadan tekne battı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çapadan kurtulup mendireğe çarpa tekne battı.
Olay, öğle saatlerinde Silifke ilçesi Narlıkuyu koyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de yaşanan fırtınadan dolayı çapadan kurtularak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarpan tekne battı. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, başka bir tekne tarafından Narlıkuyu'da bulunan barınağa çekildi.
Teknenin daha sonra vinç yardımıyla denizden çıkarılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Narlıkuyu, Silifke, Mersin, Genel
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