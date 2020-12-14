Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (3) - Son Dakika

CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından zaman zaman kuvvetli yağış ve rüzgarın görüldüğü Mersin'de hayat olumsuz etkilendi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar yer yer su birikintileri meydana geldi. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.