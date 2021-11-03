Şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olması
Arkum Mahallesinde zarar gören domates serası
Seranın iç kısmı
Sera sahibi Erkan Can ile röportaj Şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
MERSİN ( AA ) - Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, seralarda zarar oluştu.
Tisan ve Arkum mahallelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı restoranların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Arkum mahallesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralar zarar gördü.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.
Kaynak: AA
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