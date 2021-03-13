Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor - Son Dakika

Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor

13.03.2021 17:02
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde cuma günü yaşanan şiddetli rüzgarda bir okul binası ile 15 evde hasar meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde cuma günü yaşanan şiddetli rüzgarda bir okul binası ile 15 evde hasar meydana geldi. Vatandaşların yaralarının sarılması içinde ön hasar tespiti yapıldı. İlçe belediyesi, şiddetli rüzgarda zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şiddetli rüzgar afetinden zarar gören vatandaşları yerinde dinledi. Başkan Tollu, evleri, seraları ve ağılları zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Tollu, "Erdemli'de ciddi hasarla sonuçlanan fırtına meydana geldi. O fırtınada köylerimizde bir çok ev yerle bir oldu. Akpınar köyümüzde 11 tane, Güneyli'de 4 tane, Güzeloluk'ta okul çatısı birkaç tane kamu binasıyla 16 tane ev ya da bina yerle bir oldu. Biz belediye olarak tabi dün AFAD ile köylerimizi gezdik. Erdemli Belediyesi olarak köylerimizde olan afetin yaralarını sarmak adına insanlarımızın karşısındayız. Belediye imkanlarımızı zorlayarak insanlarımızın en iyi şekilde, en güzel şekilde hayatlarını idame ettirmelerini sağlayacağız. Belediyemizin güçlü bir yapısı var. ve o güçlü yapı vatandaşlarımızın yarasını sarma kabiliyetine haiz. Burada can zayiatının olmaması ciddi bir kazanım, ciddi bir sevinç. Çok şükür onca afete rağmen insanlarımızın canlarına bir şey gelmedi, mallarına zarar da İnşallah devletimizin güçlü yapısı en güzel şekilde en iyi şekilde karşılayacaktır" diye konuştu.

Akpınar Yaylası'nda evi tamamen yıkılan Fatma Nergiz'de gözyaşları içinde, "Evim yerle bir olmuş, çok kötü oldum. Ağlamayayım diyorum ama dayanamadım. Evim işte böyle fırtınadan yıkılmış" dedi.

Öte yandan, belediye tarafından kurulacak ekipler evleri zarar gören vatandaşlara yardımcı olmak için harekete geçti. - MERSİN

Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor

Hisarcık, Erdemli, Mersin, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor - Son Dakika


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