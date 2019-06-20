Son Dakika Haberleri: Mersin'de şiddetli yağış
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de şiddetli yağış

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hasara yol açtı.

Mersin'de şiddetli yağış, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle ilçedeki bazı mahalleleri sel bastı.
Çokak Mahallesi'ndeki Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkıldı.
Çavuşlu Mahallesi'nde de dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basarken, yollar zarar gördü, bazı elektrik direkleri devrildi.
Her iki mahalleye iş makineleri ile ekipler sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de şiddetli yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]