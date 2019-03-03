Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Yağış Seralara Zarar Verdi

Mersin'de Şiddetli Yağış Seralara Zarar Verdi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu.

Mersin'de Şiddetli Yağış Seralara Zarar Verdi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, yoğun olarak seracılığın yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde fırtına etkili oldu.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı seraları devirirken, bazılarında da hasar oluştu.

Vatandaşlar seraları korumak için tedbir alırken, bir vatandaş da şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi.

Çiftçiler, yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:30 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
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