Mersin'de Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
2 saat önce
Mersin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndüMERSİN - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Mersin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
MERSİN - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Mersin ve çevresinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, denizdeki dalga boyu da yükseldi. Yağışın, aralıklarla gece 12'ye kadar sürmesi beklendiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: İHA
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