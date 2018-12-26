Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Mersin'de Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

2 saat önce

Mersin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndüMERSİN - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Mersin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

MERSİN - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Mersin ve çevresinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, denizdeki dalga boyu da yükseldi. Yağışın, aralıklarla gece 12'ye kadar sürmesi beklendiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Mersin, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ'den "Don" Uyarısı Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Milyonluk Araçlar Yediemin Depolarında Günden Güne Çürüyor Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:44:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]