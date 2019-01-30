Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şiddetli Yağış ve Fırtına

Mersin'de Şiddetli Yağış ve Fırtına

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortum, Limonlu, Tabiye, Kargıcak, Kocahasanlı, Kumkuyu ve Alata Mahallelerindeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi.

Seralar devrilirken, narenciye bahçelerindeki bazı ağaçlar da köklerinden söküldü.

Alata Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle elektrik direğinin yıkılmasından dolayı mahalleye elektrik verilemiyor.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumda, seralar ve narenciye bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kargıcak Mahallesi'nde 3 kişilik ailenin oturduğu evin çatısının uçtuğunu aktaran Kula, ailenin geçici olarak komşularına yerleştirildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Kula, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Güncel
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