Mersin'de "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Mersin'de "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi" açıldı

26.02.2022 16:31
Mersin'de "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi" açıldı

Mersin'de "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'de "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Mezitli Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından hazırlanan sergi, bir alışveriş merkezinde Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımıyla açıldı.

Serginin açılışını yapan Vali Su ve Koca, buradaki ürünleri inceledi, kursiyerlerden bilgi aldı.

Koca, yaptığı açıklamada, sıfır atık bilincinin önemli olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, yarın da gezilebilecek.

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Geri Dönüşüm Sergisi, Mezitli, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi' açıldı - Son Dakika


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