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Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı - Son Dakika

Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı

16.02.2022 16:54
Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı" ve "Sıfır Atık Kütüphanesi" açıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı" ve "Sıfır Atık Kütüphanesi" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, kentte sıfır atık kütüphane sayısının 33 olduğunu belirterek, kentte "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı"nı yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılışlar gerçekleştirildi.

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milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı - Son Dakika
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