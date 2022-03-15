Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında - Son Dakika
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Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

15.03.2022 17:49
Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

MERSİN'de eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü., cadde ortasında kavga ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

MERSİN'de eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü., cadde ortasında kavga ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kavgaya karışanlar kaçarken, kavgada yaralanan Çağrı Ü., tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çekip ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında
Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında
Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında
Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında
Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında
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Ülkü Ocakları, Mersin, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de silahlı kavga; 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında - Son Dakika
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