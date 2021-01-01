Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

01.01.2021 12:27
Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir iş yeri önünde Uğur G. (35) ve Eyüp T, daha önce aralarında husumet bulunan Halil T. (42) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Kavgada yaralanan Uğur G, Halil T. ve iş yeri öndeki özel güvenlik görevlisi S.Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zanlılardan Eyüp T'yi gözaltına aldı.

Tarsus, Mersin, Şehit, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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