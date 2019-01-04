Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
1 saat önce
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Mersin
'in merkez Mezitli
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Mustafa Şahin
Camisi'nde vatandaşların cuma namazı için camide toplandığı sırada, cami önünde kimliği belirsiz iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü vatandaşlar tarafından Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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