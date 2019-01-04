Son Dakika Haberleri: Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Mustafa Şahin Camisi'nde vatandaşların cuma namazı için camide toplandığı sırada, cami önünde kimliği belirsiz iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü vatandaşlar tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

Mezitli, kavga, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:45:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]