Son Dakika Haberleri: Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

21 dakika önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Mezitli, Merkez, kavga, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:30:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]