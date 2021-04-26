Mersin'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, Gözlükule Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Ercan K. ile Mehmet İ. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan K, silahla ateş ettiği Mehmet İ'yi iki bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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