Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı yakınlarındaki bir berber dükkanı önünde oturan Hadi İncirligöz'e (41), 33 NUJ 26 plakalı otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İncirligöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra araçla kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.