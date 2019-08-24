Son Dakika Haberleri: Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

11 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir lastikçi dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir lastikçi dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, motosikletle Gözlükule Mahallesi'ndeki bir oto lastik dükkanına gelen kar maskeli kişiler, dükkana rastgele ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda iş yerinde bulunan K.Y. (18), Y.Y. (13), M.O.Y. (17) ve H.A.Y. (14), çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan H.A.Y, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı!
Hazal Kaya, Emine Bulut'un ölümünden sonra isyan etti: Küçük kızın gözyaşlarında boğulun Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa müebbet Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]