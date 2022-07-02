Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü - Son Dakika
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Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü

02.07.2022 21:16
Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, 17 Haziran'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aşık (46), Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aşık, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K. aranıyor.

Tarsus'ta 17 Haziran'da, sabah saatlerinde iş yerini açtığı sırada tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Aşık, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Mehmet Aşık, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü - Son Dakika
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