Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

26.07.2022 16:19
Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 silahlı saldırıya karıştıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 silahlı saldırıya karıştıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki silahlı saldırılarla ilgili şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü.

Polis ekipleri, 26 Haziran'da Yeşil Mahalle'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan L.S'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Bir yerel gazetenin Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bürosuna 19 Temmuz'da tabancayla ateş açtığı iddia edilen İ.G, 17 Temmuz'da Akşemsettin Mahallesi'nde bir otomobile silahla zarar verdiği öne sürülen S.E. ve benzer suçlardan aranan A.M. de polisin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Tarsus'ta hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı Tarsus'ta hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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