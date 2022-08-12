İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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