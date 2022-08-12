Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

12.08.2022 10:53

Mersin'de, silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Mersin'de, silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentteki silahlı saldırıların şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi.

Ekipler, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda D.Y, R.Ş. ve K.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve R.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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