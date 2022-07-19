Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çay ocağında çalışan Ali Ekber F, iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahlı saldırıya uğrayan çay ocağı çalışanı yaralandı - Son Dakika

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