Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silah seslerinin üzerine olay yerine gelen ve çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp emniyete götürdü.

Mehmet K'yi burada tabancayla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Cereciler Kavşağı'nda Mehmet K. (50) idaresindeki 07 EHG 36 plakalı otomobil, husumetlilileri H.D, H.D, İ.D. ve A.D. tarafından durduruldu.

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