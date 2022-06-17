Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde esnaf M.A, sabah saatlerinde iş yerini açtığı sırada tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K. ile bir şüpheliyi gözaltına aldı.
M.A. ile R.K'nin, çocukları arasındaki tartışma nedeniyle dün akşam kavga ettikleri öğrenildi.
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