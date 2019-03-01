Mersin'de Silahlı Yaralama
1 saat önce
Mersin'de bir kişi, silahla yaralama iddiasıyla gözaltına alındı.
Mersin
'de bir kişi, silahla yaralama iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus
ilçesi Ulu Cami yakınlarında yürüyen A.B, silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis, A.B'nin ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.B'yi gözaltına aldı.
Zanlının sorgusu devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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