Son Dakika Haberleri: Mersin'de Silahlı Yaralama

Mersin'de Silahlı Yaralama

1 saat önce

Mersin'de bir kişi, silahla yaralama iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin'de Silahlı Yaralama, System.String[]
Mersin'de bir kişi, silahla yaralama iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Ulu Cami yakınlarında yürüyen A.B, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, A.B'nin ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının sorgusu devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı

Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Silahlı Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]