Mersin'de Silifke yoğurdunun tescillenmesi kutlandı - Son Dakika
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Mersin'de Silifke yoğurdunun tescillenmesi kutlandı

05.03.2022 13:54
Mersin'de Silifke yoğurdunun tescillenmesi kutlandı

Mersin'in Silifke ilçesinin türkülere konu olan lezzeti Silifke yoğurdunun coğrafi işaret tescilli alması kutlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinin türkülere konu olan lezzeti Silifke yoğurdunun coğrafi işaret tescilli alması kutlandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Belediyesi tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinlikte, Silifke yoğurdunun tescil almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Silifke yoğurdunun tanıtımının önemli olduğunu aktaran Altunok, "Türkülerimize konu olan bu yoğurdun tadına biz bakıyoruz, yiyoruz. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tesciline de müracaat ettik. Onu da alıp lezzetli yoğurdumuzu hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da ilçeye özgü yoğurdun tescilinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurulan Yörük çadırında vatandaşlara Silifke yoğurdu ikram edildi.

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Hisarcık, Türkiye, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Silifke yoğurdunun tescillenmesi kutlandı - Son Dakika


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