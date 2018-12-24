Mersin'de "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" Etkinliği

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" etkinliği gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" etkinliği kapsamında, öğrenciler sinema ile buluşturuluyor. Bu kapsamda, Mersin'de de uygulamaya koyulan etkinlikte öğrencilere, Bizim Köyün Şarkısı, Ayla, Doru, Ertuğrul 1890, Son Mektup, gibi Mili Eğitim Bakanlığınca belirlenen, yerli yapım olan, toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturacak filmler izletildi.



"Öğrenciler bu etkinliği unutamayacak"



Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın etkinliğinin ülke genelinde uygulandığını ve okullarda büyük bir heyecan oluşturduğunu söyleyen Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Okul arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte ilk defa sinemaya giden öğrenciler bu etkinliği hiç unutamayacaklar" dedi. Etkinliğin genç neslin kültür-sanat hayatına katılımına ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına da katkı sağlayacağını kaydeden Koca, okulların da bu tür sosyal etkinliklerle mahalle, aileler ve öğrenciler için ilgi odağı olacağını söyledi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi

Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Para Puanlarınızı Kullanabilmeniz İçin Son Bir Hafta Kaldı