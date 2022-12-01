Sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanarak ıslahevine gönderildi

Toroslar ilçesindeki ortaokulda öğrenci F.Y'nin (12) tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin (12) işlemleri tamamlandı.

ISLAHEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı. Aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler F.Y. ile E.D. arasında dün okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darbettiği F.Y'yi bıçakla yaralamıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.D. ise polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

F.Y'nin Türk bayrağına sarılı ve üzerinde duvak bulunan tabutu dün de tören için Güneykent Mezarlığına götürüldü. Tören sırasında fenalık geçiren anne Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. F.Y'nin naaşı, cenaze namazının ardından Çavuşlu Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AK Parti ve MHP il teşkilatı yetkilileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan, polis ekiplerince dün emniyete götürülen E.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.