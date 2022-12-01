Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi - Son Dakika
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Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi

01.12.2022 14:38

Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşının okulun tuvaletinde bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki F.Y toprağa verildi. Acılı anne Hacer ve baba Serdar Y. fenalık geçirdi.

Dün Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından hortumla darbedildikten sonra tuvalette bıçaklanarak öldürülen F.Y'nin (12) cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI

F.Y'nin, Türk bayrağına sarılı ve üzerinde duvak bulunan tabutu, tören için Güneykent Mezarlığına götürüldü. Tören sırasında fenalık geçiren anne Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. F.Y'nin naaşı, cenaze namazının ardından Çavuşlu Mezarlığında toprağa verildi.

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI DA KATILDI

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AK Parti ve MHP il teşkilatı yetkilileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan, polis ekiplerince dün emniyete götürülen E.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Erkan Çaçen: Ulan bu bıçaklayan kızın anne babası nasıl bir evlat yetiştiriyor nasıl bir hırs nasıl bir kafa yapısı yahu herseyi geçiyorum 12 yaşında nasıl oluyor ilginç Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi - Son Dakika

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