Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sis Etkili Oldu

Mersin'de Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

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Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Özellikle merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşatmayan sis, sahil kesiminde yoğun olarak görülürken, gezi teknesi ve gemilerin sisli havada ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Şehrin yüksek kesimlerine yağan karın etkisi ile kentte hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düştü. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:50 Kaynak: DHA

Akdeniz, Sabah, Mersin, Güncel
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