Site yöneticisi, kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını kullanmıyor - Son Dakika
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Site yöneticisi, kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını kullanmıyor

15.07.2022 11:34

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir site yöneticisi, çalışma ofisinde kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını, kuşu rahatsız etmemek için kullanmıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir site yöneticisi, çalışma ofisinde kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını, kuşu rahatsız etmemek için kullanmıyor.

Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticiliğini yapan Ahmet Ergin, çalışma ofisindeki klimanın üzerine bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

Yaz aylarında klimasız çalışılamayacağı düşüncesiyle kumru için ayrı yuvalar yapan Ergin, kuşun iki yumurta bıraktığı yerini değiştirmemesi üzerine klimayı çalıştırmama kararı aldı.

Ergin, gazetecilere, iş yerini havalandırmak için balkon kapısını açık bıraktığını ve kumrunun bu şekilde içeriye girerek yuva yaptığını belirtti.

Yavruların yumurtadan 35-40 gün sonra çıkacağını aktaran Ergin, şöyle konuştu:

"İlçemizde sıcaklık 35-40 dereceyi buluyor. Bu nedenle gerek evde gerekse de iş yerinde mutlaka klima çalıştırma gereği duyuyoruz. Bir tarafta kumru klima üzerine yuva yapmış, öbür tarafta ise biz sıcakta pişiyoruz. Kumrunun rahatsız olmaması için klima çalıştıramıyoruz. Misafir kabul edip onunla komşu olmaya karar verdim. Sesten etkilenmiyor, su verecek oluyoruz kendini savunmaya geçiyor. İçerinin sıcaklığını da kapı ve pencereleri açarak gidermeye çalışıyoruz. Kumru tanrı misafiri ve baş tacımızdır yeter ki sağlıklı bir şekilde yavrularını büyütsün."

YORUMLAR
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Kumru klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor Kumru klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor Kuş yuva yaptı, bu sıcakta klimadan vazgeçti Kuş yuva yaptı, bu sıcakta klimadan vazgeçti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Site yöneticisi, kumrunun üzerine yuva yaptığı klimasını kullanmıyor - Son Dakika

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