Mersin'de sobadan sızan gazdan 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de sobadan sızan gazdan 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Mersin'de sobadan sızan gazdan 3 kişi hastanelik oldu

7 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Mersin'de sobadan sızan gazdan 3 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği belirlendi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köselerli Mahallesinde oturan E.G.D, H.D. ve İ.S.D. baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine başvurdu. Şahısların muayene sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.


Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen 3 kişinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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