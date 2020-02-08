Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedaviye alındı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedaviye alındı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Aynı evde bulunan M.G, F.G, N.G, S.Ç. ve E.S, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine geldi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri de olayın yaşandığı ikamette ve çevresinde inceleme başlattı.

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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