Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tozlu Gölet'inin yüzeyi buz tuttu, Erdemli'yi, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolu da yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava, etkili oldu.
1500 metre yükseklikteki Tozlu Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan Tozlu Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan karayolu ise, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karayolları ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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